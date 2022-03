La BAL arrive à grands pas, avec dans ses bagages une petite nouveauté baptisée « BAL Elevate ». La ligue africaine développée avec l’appui de la NBA s’est inspirée du programme « Next Stars » mis en place dans le championnat australien afin de mettre également à l’honneur les joueurs les plus prometteurs du continent africain.

Issus de la « NBA Academy Africa » basée à Saly au Sénégal, 12 joueurs espoirs vont être rattachés aux 12 équipes engagées pour la prochaine saison de la BAL, qui débute ce samedi. Ce sera l’occasion pour eux de se frotter au niveau supérieur et d’accélérer ainsi leur processus de développement.

La « NBA Academy Africa » a par ailleurs fait ses preuves puisqu’elle a déjà envoyé 19 athlètes vers les premières divisions NCAA masculine et féminine depuis sa création en 2017. La BAL sera désormais une nouvelle façon de mettre ces jeunes talents en lumière.

« Nous pensons que « BAL Elevate » sera immensément précieux pour les 12 équipes de la BAL et pour les jeunes joueurs de la « NBA Academy Africa » qui sont prêts à contribuer au niveau professionnel aux côtés des meilleurs joueurs du continent », a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall. « Il y a une synergie naturelle entre le BAL et la NBA Academy Africa, et ce programme offrira une autre voie aux prospects africains d’élite pour atteindre leur potentiel en tant que joueurs et en tant qu’hommes ».

Voici les 12 joueurs concernés, leurs pays d’origine et les équipes dans lesquelles ils vont évoluer

Conférence Sahara

AS Salé (Maroc) : Nadir Bennis (de Rabat – Maroc)

CFV (Beira – Mozambique) : Reuben Abuchi Chinyelu (d’Enugu Agade – Nigéria)

DUC (Dakar – Senegal) : Babacar Sane (de Bignona – Sénégal)

REG (Kigali – Rwanda) : Joy Ighovodja (d’Abeokuta – Nigéria)

S.L.A.C (Conakry – Guinée) : Serigne Saliou Mbaye (de Thiès – Sénégal)

US Monastir (Tunisie) : Charles Loic Onana Awana (de Yaoundé – Cameroun)

Conférence Nil

Cape Town Tigers (Afrique du Sud) : Matar Diop (de Dakar – Sénégal)

Cobra Sport (Juba – Sud Soudan) : Khaman Madit Maluach (de Rumbek – Sud Soudan)

Espoir Fukash (Kinshasa – RD Congo) : Emmanuel Eberechukwu Okorafor ( d’Abia State – Nigéria)

F.A.P (Yaoundé – Cameroun) : Ulrich Kamka Chomche (de Bafang – Cameroun)

Petro de Luanda (Angola) : Thierry Serge Darlan (de Bangui – Centrafrique)

Zamalek (Egypte) : Khadim Rassoul Mboup (de Dakar – Sénégal).

La première rencontre de la saison 2022 de la BAL opposera Dakar Université Club (DUC) au Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C) ce samedi à 17h30.