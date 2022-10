Stephen Curry tacle Charles Barkley après ses critiques sur Klay Thompson

Mardi, après la défaite des Warriors face aux Suns, marquée par l’expulsion de Klay Thompson, Charles Barkley avait expliqué que l’arrière All-Star était sur pente glissante et qu’il ne serait plus jamais le joueur qu’il a été. Des propos qui ont fait mal à l’intéressé. Il ne le cache pas.

« Cela fait mal quand quelqu’un comme Charles, avec la plateforme qu’il possède, dit que vous n’êtes plus le même joueur » réagit Thompson. « Sérieux, sans blague… Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur puis le tendon d’Achille deux années de suite et j’ai quand même aidé l’équipe à gagner un titre. Ça fait mal d’entendre ça. »

« Je vais l’intérioriser et cela va me servir de motivation »

Et Thompson de rappeler qu’il a quasiment mis trois ans pour retrouver les terrains ! « Mec, j’ai fait tellement d’efforts pour revenir à ce point, et c’en est même difficile à dire, pour être le joueur que je suis aujourd’hui. J’ai joué 57 matchs en trois ans. Donnez-moi un peu de temps pour retrouver ça. C’est dur d’entendre quelqu’un dire ça… Qui a vécu la même chose et en est revenu meilleur ? Je ne sais pas, ça m’a fait mal au cœur d’entendre ça. Mais je vais l’intérioriser et cela va me servir de motivation pour faire mieux encore. Je suis très fier de ce que nous avons accompli l’année dernière et j’ai l’impression d’y avoir joué un rôle important. Je ne vais pas laisser ces blessures être une béquille pour moi. Je vais faire une grande année – misez là-dessus. »

« Certains de ces gars ont oublié à quoi ils ressemblaient en fin de carrière… »