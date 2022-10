Les Clippers tirent déjà la sonnette d’alarme

Deux vestiaires, deux ambiances… Si les Lakers (0v-4d) cherchent au maximum à dédramatiser leur début de saison raté, du côté des Clippers (2v-3d), on tire déjà la sonnette d’alarme. A commencer par Paul George. Malade depuis plusieurs jours, il a repris timidement cette nuit à OKC, mais il n’aime pas ce qu’il voit.

« Il y a clairement urgence désormais » lâche l’arrière-ailier All-Star. « Ce n’est pas une urgence préoccupante mais il y a urgence dans la nécessité de prendre de bonnes habitudes. Nous n’allons pas être parfaits, il y aura toujours quelque chose que nous pourrons améliorer chaque soir, mais l’urgence, c’est de déjà commencer… Nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs soir après soir, nous devons commencer à construire l’équipe que nous voulons être et commencer à assembler cette équipe maintenant. »

Dans le viseur, deux secteurs : les balles perdues (20 cette nuit) et la défense. En somme, il faut faire attention au ballon, et surtout faire les efforts en défense. Cette nuit, le Thunder a inscrit 31 points sur les balles perdues des Clippers, mais aussi 21 points sur des rebonds offensifs. Ce sont 52 points directement liés à des erreurs évitables.

« On doit jouer de manière plus intelligente » estime Ivica Zubac, le meilleur Clipper depuis le début de saison. « On doit limiter nos balles perdues, on doit faire mieux au rebond, sur les écrans retards, sur les rotations en défense… Peu importe qui est absent, on se doit de venir ici pour gagner. »

Les Clippers ont clairement loupé le coche car ses deux déplacements à OKC auraient du permettre à l’équipe de bosser, se rassurer, et de se hisser à la première fois de la conférence Ouest. Les voilà avec un bilan négatif (2v-3d).

« On se doit de corriger ça rapidement » prévient Reggie Jackson. « Je pense qu’il y a de beau là-dedans, c’est qu’on est plus âgés et qu’avec plusieurs saisons au compteur, on sait qu’on a du temps devant nous, et qu’il n’y a pas besoin de paniquer. Mais c’est urgent pour nous de mettre le pied sur le champignon. »

Au final, que retient Tyronn Lue de cette première semaine ? « Vu toute la merde qui s’enchaîne, c’est difficile à voir. C’est juste compliqué de savoir où on en est… »