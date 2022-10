Le MVP de la nuit | Luka Doncic, la justesse au bon moment

Comme à Memphis, le « one-two punch » des Nets n’aura pas suffi… Comme à Memphis, Kevin Durant et Kyrie Irving ont dépassé les 35 points chacun, mais c’est insuffisant quand il y a un extra-terrestre dans le camp d’en face. Cette fois, ce n’était pas Ja Morant mais Luka Doncic, un autre candidat au trophée de MVP.

Le génial arrière de Dalla signe son premier triple-double de la saison avec 41 points, 14 passes et 11 rebonds, et il a rapidement fait oublier son « game winner » loupé face aux Pelicans. D’ailleurs, en fin de 4e quart-temps, il a préféré (très justement) servir Reggie Bullock pour le tir de la gagne. Loupé… Mais cette confiance dans ses coéquipiers va faire la différence dans la prolongation. C’est encore lui qui va servir Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber et encore Bullock, pour trois tirs à 3-points de suite en une minute. Brooklyn ne s’en remettra pas.

« C’est clair que Luka est sans doute le meilleur pour réussir des tirs difficiles et des tirs décisifs, mais il sait aussi faire les bons gestes quand il le faut », souligne Kleber. « Il sait quand il doit tirer et quand il doit faire shooter les autres. A chaque fois, il fait tout simplement le bon geste. »

Interrogé sur ce bel hommage de son coéquipier, Doncic confirme qu’il essaie toujours de faire le bon geste. « Mais je n’y arrive pas toujours… » reconnaît-il.

Parmi les bons gestes de la soirée, il y a bien sûr cette passe derrière la tête pour Kleber justement. Doncic est pris en tenaille dans la raquette, avec Ben Simmons sur le dos. Mais il a des yeux derrière la tête, et il sert l’Allemand pour un lay-up tout cuit.

« Parfois, on fait des trucs débiles à l’entraînement, et parfois en match, ça marche »

« C’était une passe ridicule » se marre Kleber. « Je ne sais pas comment il avait vu ça, comme je joue depuis un certain moment avec Luka, je me suis dit qu’il pourrait voir cette passe. J’ai vu des joueurs aider sur lui, et je me suis préparé au cas où. Et la passe est arrivée ! Franchement, je ne sais pas comment il m’a vu. Il faut lui demander. »

Justement, comment Doncic parvient-il à faire des telles passes ? « Franchement, je ne sais pas… C’est difficile à expliquer. Je n’ai pas vraiment de réponse à cela. Je dirais que j’essaie des choses, c’est tout. Parfois, on fait des trucs débiles à l’entraînement, et parfois en match, ça marche. »

Ancien meneur de génie, Steve Nash n’a que de l’admiration pour son bourreau du soir. « Il rend les autres meilleurs. Il fait jouer les autres. Il donne 14 passes décisives, mais on oublie ses « hockey assist » (passe avant la passe décisive), qui mettent une pression incroyable sur les défenses. Tout ce qu’ils font avec lui, c’est encore et encore du pick-and-roll, et c’est beaucoup de responsabilités pour lui, et il gère ça quasiment tous les soirs. »