Le MVP de la nuit | Ja Morant confirme sa métamorphose

Ja Morant et Desmond Bane sont entrés dans l’histoire des Grizzlies cette nuit puisque jamais un duo d’arrières n’avait cumulé autant de points : 76 ! C’est énorme, et c’est surtout deux de plus que le tandem composé de Kyrie Irving et Kevin Durant (37 points chacun). Dans ce « double » de scoreurs, les Grizzlies ont eu le dernier mot, et on a choisi Ja Morant comme MVP. D’abord parce qu’il a une meilleure évaluation (42) que Bane, mais aussi parce qu’il est plus complet : 38 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 interceptions. Le tout en étant adroit (12 sur 22 aux tirs, dont 4 sur 6 à 3-points).

Et c’est bien là la différence avec le Morant des années précédentes. Le meneur de Memphis est capable de faire mal de loin, et on l’avait déjà évoqué la semaine dernière. Après quatre matches, il en est à 12 sur 20 à 3-points, soit 60% !

« Je pense que cet été et cet automne ne sont pas les raisons de mon adresse actuelle » tempère Morant. « Je pense que c’est un travail quotidien depuis que je joue au basket, et j’ai travaillé en permanence pour devenir plus régulier au tir. »

Ce qui est intéressant aussi, c’est la complicité et la complémentarité entre Morant et Bane. Leur entente est évidente, et il se trouve de mieux en mieux sur le terrain. C’est de plus en plus difficile de faire des choix pour les défenses car les deux possèdent désormais les mêmes armes.

« Le fait que Bane soit capable de faire les deux, de marquer de près, de loin et à mi-distance et d’impliquer ses coéquipiers, est une grande clé de notre succès cette année » estime Morant. « C’est un joueur de plus qui apporte de la création. »

Et quand ces deux-là seront aussi au niveau sur le plan défensif, on tiendra peut-être le meilleur duo d’arrières de toute la NBA !