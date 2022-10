Les Clippers s’enfoncent à OKC

Il n’y a pas que les Lakers qui vont mal à Los Angeles puisque les Clippers subissent cette nuit leur 3e défaite de suite ! Et le plus humiliant, c’est qu’il s’agit de la deuxième de suite à OKC, l’une des formations les plus faibles de la NBA. On attendait d’ailleurs une réaction des Clippers, et c’est l’inverse qui se produit en début de match. Le Thunder est déchaîné, au point de prendre 18 points d’avance (30-12) ! Lu Dort trouve enfin la cible, et Shai Gilgeous-Alexander se promène dans la raquette. Mais les Clippers ont de l’orgueil, et Reggie Jackson et Norm Powell se réveillent, ils se mettent au niveau d’Ivica Zubac, et les hommes de Tyronn Lue passent devant à la pause (60-53).

On pense qu’ils ont fait le plus dur, mais ils retombent dans leurs travers. La défense sur les extérieurs est catastrophique, et les balles perdues s’enchaînent (19 au total). Tre Mann frappe le premier pour égaliser, puis « SGA » prend le relais. En face, Paul George n’y arrive pas, et OKC signe un 7-0 pour prendre un peu d’air (96-89). Le match s’équilibre et plusieurs fois les Clippers reviennent à une unité. A cinq minutes de la fin, Aleksej Pokusevski assomme les Clippers d’un 3-points. Ses coéquipiers enchaînent sur un 15-2. C’est fini, OKC s’impose 118-110 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Toujours pas de Kawhi Leonard. Les Clippers auront donc joué les deux rencontres à OKC sans leur leader. Son genou grince, et c’est comme si ça avait démoralisé toute l’équipe !

– Un « money time » à sens unique. L’enthousiasme a eu raison de l’expérience… Devant un public aux anges, les jeunes du Thunder avaient gardé le meilleur pour la fin avec 13 points inscrits en deux minutes ! L’immense Pokusevski avait montré la voie, et Gilgeous-Alexander s’est chargé de finir le travail.

TOPS & FLOPS

✅ Lu Dort. Il était fâché avec son shoot, et il s’est réveillé ! Un joli 9 sur 15 aux tirs pour le Canadien, intéressant aussi par sa défense sur Paul George. Un vrai « two-way player », parfait alter ego de SGA.

✅ Shai Gilgeous-Alexander. La force tranquille. Il accélère quand il en a envie, et face à des défenseurs peu concernés, il a pu jouer comme il le souhaitait. Comme on a pu le voir dans le « money time », il sait aussi se faire oublier pour mieux punir ensuite.

✅ Ivica Zubac. C’est le plus régulier des Clippers en ce début de saison, notamment au rebond. Pourtant, il n’est que la 3e ou 4e option en attaque, mais il fait le job.

⛔️ Paul George. Absent mardi, on a bien vu qu’il n’était pas dans son assiette. Les Clippers l’ont beaucoup cherché, mais il termine à 10 points à 4 sur 12 aux tirs. Son +/- est terrible : -25 !

LA SUITE

– Thunder : déplacement à Dallas dans la nuit de samedi à dimanche

– Clippers : pause jusqu’à dimanche et la réception des Pelicans en « prime time »