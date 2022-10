Kyrie Irving vole au secours de Ben Simmons

Si les Nets ne sont pas au mieux collectivement, depuis le début de saison (une victoire et trois défaites), ce n’est rien comparé au démarrage de Ben Simmons. Avec seulement 5.3 points de moyenne, à 45% aux tirs et 33% aux lancers, pour aller avec ses 5.8 rebonds et 7.5 passes décisives par rencontre, il n’est ainsi plus que l’ombre de lui-même sur le terrain, malgré 30 minutes de temps de jeu moyen…

On se souvient pourtant que, sur ses quatre premières années dans la ligue, l’Australien était capable de tourner à quasiment 16 points, 8 rebonds, 8 passes et 2 interceptions par match (à 56% aux tirs et 60% aux lancers), chez les Sixers. Ses performances, en attaque comme en défense, lui ont d’ailleurs valu d’être All-Star (trois fois), membre d’une All-NBA Team (une fois), membre d’une All-Defensive Team (deux fois) ou encore Rookie of the year…

Oui, mais voilà : touché mentalement et physiquement depuis juin 2021, Ben Simmons peine aujourd’hui à remonter la pente. En pleine crise de confiance, au point qu’il lui arrive de refuser des tirs « faciles » près du cercle, il est parfois triste de l’observer jouer. Notamment sur le plan offensif, où son mal-être se fait le plus souvent ressentir.

En clair : ne comptez surtout pas sur un joueur de Brooklyn pour enfoncer davantage le N°1 de la Draft 2016, comme le démontrent les déclarations de Kyrie Irving la nuit dernière, en sortie de défaite contre Milwaukee.

« Je n’essaie simplement pas d’être trop critique envers Ben [Simmons] et ce qu’il fait de bien ou de mal à chaque match », explique le meneur All-Star. « C’est un basketteur, un professionnel et il a les compétences pour être un grand professionnel. Il l’a déjà fait par le passé et il n’a pas joué depuis deux ans, mais vous allez continuer de me demander à chaque fois : ‘Et Ben ? Qu’en est-il de Ben ?’. C’est juste qu’il n’a pas joué depuis deux ans, alors accordez-lui une putain de chance. »

La patience comme maître-mot

Visiblement proche de Ben Simmons, qu’il conseille et avec qui il partage la nationalité australienne, Kyrie Irving ne rate donc jamais une occasion de prendre sa défense en conférence de presse, après l’avoir déjà fait il y a une semaine.

« On lui a dit dans le vestiaire qu’il était un élément essentiel de l’équipe et que l’on avait besoin de lui sur le terrain », indiquait alors le champion 2016, après le revers des Nets face aux Pelicans.

Sept jours plus tard, Kyrie Irving vole ainsi de nouveau au secours de Ben Simmons, de manière à ne pas faire disparaître le peu de confiance qui lui reste et de manière à l’aider également à retrouver au plus vite ses sensations…

« Nous restons sur lui, sur son dos », poursuit-il. « Nous sommes juste présents pour lui, pour l’encourager quand il est sur le terrain et le laisser simplement jouer. Pendant qu’il joue et qu’il remonte la pente, nous allons vraiment devoir nous souder en tant qu’équipe, pour apprendre à gagner en groupe. Ce n’est pas un travail individuel, il n’a pas à aller sur le terrain et jouer les superhéros pour nous. »