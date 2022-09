Kyrie Irving aux petits soins pour Ben Simmons

Si l’on se fie au listing de la NBA, il y a désormais trois Australiens aux Nets. Patty Mills, Ben Simmons et… Kyrie Irving. La NBA a toujours classé le meneur All-Star parmi les Australiens car il est né à Melbourne.

Au-delà de l’anecdote, on retient que Brooklyn va attaquer la saison avec la paire Irving-Simmons sur les lignes arrières, et ça peut faire de gros dégâts tant les deux semblent complémentaires.

« Avec ce niveau de talent, cette intelligence de jeu, cette motivation et cette conduite, tout est possible » souligne Kyrie Irving sur ESPN. « Il a ce « truc » en lui et maintenant nous devons le faire avancer progressivement pour qu’il sache qu’il peut aller sur le terrain et être lui-même. Nous voulons qu’il soit au maximum de son potentiel en tant que joueur, qu’il soit capable d’accomplir ces choses qu’il n’a pas pu faire ces dernières années. Et juste avoir du plaisir à être en paix avec ceux qui l’entourent. »

« C’est bien de jouer sans ballon, et de compter sur lui pour remonter le terrain »

Pour Kyrie Irving, qui a évolué quelque temps avec James Harden, il va falloir partager la direction du jeu.

« On possède un meneur de jeu de 2m08, 2m10. Je suis aussi un meneur de jeu, l’arrière principal… Appelez ça comme vous voulez. C’est bien de jouer sans ballon, et de compter sur lui pour remonter le terrain. Cela va prendre du temps au niveau de la santé, mais on est patient. On attend juste qu’il retrouve sa forme de All-Star, et on sait que ça va arriver vite. »

D’après Kyrie Irving, Ben Simmons sera plus à l’aise à Brooklyn qu’à Philadelphie. Mentalement, c’est important de se sentir désiré et d’être dans un environnement moins « toxique ».

« Cela compte plus que tout ! » assure-t-il. « Cela signifie qu’on vient l’esprit libre, et qu’on profite simplement du basket. Cela reste un métier, et je ne veux pas négliger cet aspect. C’est quelque chose de sérieux, mais pour créer un esprit de camaraderie au sein d’une équipe, il faut être capable de passer par des moments inconfortables et il faut être équilibré mentalement, spirituellement, émotionnellement… Il faut être capable de gérer ce genre de choses. J’ai clairement une expérience de premier choix sur le sujet, je ne veux pas que la santé mentale soit une tendance. »

Affecté dans le passé par des problèmes du même type, Kyrie Irving insiste sur l’importance d’être bien dans sa tête pour donner le meilleur de soi-même sur un terrain.

« En réalité, c’est l’une des choses les plus importantes et nécessaires pour être très bon dans tout ce que vous faites. Nous sommes tous solidaires, nous traversons tous nos propres épreuves, mais nous pouvons le comprendre et venir vers lui pour qu’il profite du basket. Plutôt que de donner l’impression que c’est quelque chose qu’il est obligé de faire.«