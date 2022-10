Cole Anthony absent jusqu’à nouvel ordre

Les lignes arrières du Magic ne sont décidément pas épargnées par les blessures ces dernières semaines : après Gary Harris et Markelle Fultz, c’est au tour de Cole Anthony de rejoindre l’infirmerie, l’ancien de North Carolina souffrant d’une lésion musculaire aux abdominaux d’après The Athletic.

La durée de son absence n’a pas encore été estimée, mais celle-ci pourrait bien le priver d’une bonne partie du mois de novembre.

Encore un coup dur pour le Magic, qui n’a toujours pas gagné le moindre match après cinq sorties et qui perd en plus son troisième meilleur marqueur pour quelques semaines. A noter aussi que Jalen Suggs, à peine revenu d’une blessure au genou contractée en présaison, s’est tordu la cheville droite face aux Hawks, et lui aussi est absent jusqu’à nouvel ordre…