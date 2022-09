Opération réussie pour Gary Harris

Le Magic a donné des nouvelles de Gary Harris, récemment victime d’une déchirure d’un ménisque du genou gauche. L’arrière a ainsi subi une méniscectomie, consistant à retirer la partie abimée du ménisque et qui nécessite un délai de convalescence moins long. Si tout se passe bien, il sera sur les terrains dans deux mois environ.

La franchise floridienne a malgré tout indiqué qu’elle n’avait pour l’heure aucune visibilité sur un calendrier du retour de son joueur ,prolongé cet été pour 26 millions de dollars sur deux ans. « Son retour au jeu dépendra de la façon dont il répondra à la rééducation et au traitement », précise le Magic.

Ces derniers temps, les déchirures au ménisque ont occasionné des délais d’absence plus ou moins longs, causés par le choix de l’intervention (retirer la partie abîmée ou suturer la lésion) et la localisation de la déchirure. On pense notamment à Lonzo Ball, James Wiseman ou Collin Sexton, pour qui la convalescence a traîné en longueur.

Le compte à rebours est en tout cas lancé pour Gary Harris à un mois et demi du coup d’envoi de la saison 2022/23. Durant son absence, Jamahl Mosley devra davantage s’appuyer sur Markelle Fultz, Jalen Suggs ou RJ Hampton.