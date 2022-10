Une Zion 2 aux motifs phosphorescents

Jordan Brand accélère le pas avec la Zion 2 alors que la star des Pelicans a réussi son retour sur les parquets depuis la reprise. La marque au « Jumpman » voulait mettre en avant la diversité des matériaux utilisés pour orner les différents coloris. On continue avec cette Zion 2 aux accents phosphorescents.

La base de la tige est habillée d’un imprimé éléphant et est en partie recouverte de bandes en daim noir, l’ensemble étant complété par un coloris gris « roche » sur le strap et le talon. Mais c’est dans le noir profond que le modèle se distingue avec ces touches phosphorescentes sur le « Jumpman » et une partie de la semelle intermédiaire, qui brillent donc dans l’obscurité.

Sa sortie est attendue dans les semaines à venir.

(Via SneakerNews)

