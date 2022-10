Damian Lillard touché au mollet

Menés de 7 points à 5 minutes de la fin du troisième quart, les Blazers ont reçu le coup de grâce sur une prise à deux musclée de Caleb Martin et Jimmy Butler. Coincé entre les deux lames floridiennes, Damian Lillard est ressorti claudiquant, touché à la jambe droite, plus précisément au mollet doit. On l’avait déjà vu boîter sur un shoot précédent…

Alors à 22 points, Lillard s’est dirigé directement vers les vestiaires. Après le match, il a expliqué qu’il sentait déjà son mollet plus tendu qu’à l’accoutumée à l’échauffement, puis en première mi-temps.

« Ce n’était rien qui m’inquiétait outre-mesure », a déclaré Lillard sur ESPN. « Je savais simplement que c’était inutile de continuer et d’essayer d’insister dans le cinquième match de la saison. Honnêtement, si ça avait été un match de playoffs, j’aurais continué à jouer. Ça aurait été tendu et inconfortable mais j’aurais pu jouer. Cela vous donne une indication de mon niveau d’inquiétude… »

A 30 points ou plus sur ses 4 premières sorties cette saison et élu Player Of The Week, Lillard était en route pour à nouveau atteindre la trentaine, avec encore un quart temps à jouer.

De retour après une saison marquée par les blessures, le meneur star de Portland devrait selon toute vraisemblance manquer le prochain match, la réception des jeunes Rockets, pour se reposer… et pourquoi pas, se rendre sur la côte Pacifique, où il a révélé récemment ne jamais avoir mis les pieds (ce qui n’a pas manqué de faire réagir les fans des Blazers), après dix ans dans la région !