Fidèles à eux-mêmes, ces Spurs ont de la ressource

« Je leur ai dit, après la rencontre, que j’aurais aimé qu’ils ne soient pas si égoïstes, que 37 passes ce n’était pas suffisant. Ils sont si jeunes, ils ont mis quelques secondes avant de réaliser que c’était une blague. »

C’est par ces mots amusants que Gregg Popovich s’est exprimé au sujet de son équipe ce lundi, après une victoire autoritaire sur le parquet des Wolves (115-106), la troisième en quatre matches dans cette jeune saison 2022/23.

Le mythique coach des Spurs dirige cette saison une attachante jeune troupe, attendue comme un as du « tanking » de prime abord, mais qui dans les faits, au terme de la première semaine de compétition, surprend très positivement avec à leur actif le deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest (3-1).

« Ils jouent dur, et prennent du plaisir à jouer les uns pour les autres. Tout en apprenant, pour la plupart, à jouer collectivement dans cette ligue. Certains prennent confiance à vue d’œil, et ça se ressent sur le parquet. […] Ils sont humbles mais confiants. Bien sûr, on ne gagnera pas tous les matches, mais ils jouent avec une intensité qui démontre qu’ils ont envie de gagner tous les matches. On dort paisiblement la nuit quand on a un groupe comme celui-là. » a ainsi ajouté le mythique coach des Spurs.

Des Spurs inexpérimentés mais audacieux, à l’image de leur meneur A la tête de cette jeune et insouciante troupe de Fort Alamo, le tout aussi jeune et insouciant Tre Jones s’éclate. Propulsé titulaire à la suite du départ estival de Dejounte Murray, le cadet de Tyus s’impose comme un meneur fiable, doué pour faire tourner l’attaque et gérer l’exécution des systèmes. Un meneur « à la Pop », finalement. « En fin de saison dernière, Dejounte était blessé donc j’ai eu quelques miettes. C’était une manière d’accumuler un peu d’expérience avant de faire le grand saut cette saison. » glissait Tre Jones, dont son coach dit de lui qu’il est un « gamin qui bosse dur, et un joueur solide et complet« . Avec 18 passes distribuées pour seulement 8 ballons perdus depuis le début de la saison, sans compter 7 interceptions qui rappellent son profil de peste en défense malgré un physique limité, le natif du Minnesota fait du bon boulot, tout en sobriété. Il apporte même un bon volume là où on l’attend le moins, en attaque, avec plus de 14 points par match. « Tre fait du Tre. » résume simplement Keldon Johnson. « Il a été un meneur de jeu toute sa vie, il sait ce qu’il fait, et fait ce qui lui est demandé. Et il n’essaie pas d’imiter ceux qui étaient à sa place avant lui, Tony [Parker] et Dejounte. Il reste fidèle à son jeu. Il n’y a qu’un Tre Jones, qu’un Tony Parker et qu’un Dejounte Murray. Et chacun ont leurs qualités qui les définissent et qui leur sont propres. »

La « culture Spurs » est encore bien vivante

La saison étant à la fois toujours jeune et encore très longue, il est impossible de tirer des conclusions sur les objectifs de ces Spurs. Et au même titre que le Jazz, l’autre équipe surprise dans la conférence Ouest, leur forme actuelle ne durera probablement pas sur la durée d’une saison régulière.

Mais pour l’heure, ces jeunes Spurs, dans le bon respect de la culture de leur club depuis le départ de leur historique « Big Three », font avec les moyens de bord et réfutent le « tanking ».

« J’essaie de ne pas écouter ce qui se dit, mais je ne vais pas mentir, c’est parfois frustrant d’entendre dire que nous devrions perdre, qu’il faut tanker, tanker, tanker. » déclarait alors Devin Vassell, un des hommes forts du club de San Antonio cette saison. « Nous sommes des athlètes professionnels. On veut jouer au basket, et donc gagner. Quand on regarde notre calendrier, on ne se dit pas ‘va-t-on gagner celui-ci ? Ou celui-là ?’. C’est mal nous connaitre. Notre seul objectif, c’est d’être compétitifs et de gagner des matches. »

« On ne peut qu’être heureux pour eux« , conclut simplement Gregg Popovich, serein et heureux de sa situation, à 73 ans.