Anthony Davis réclame du calme aux Lakers

Comme Orlando et Sacramento, toujours capots après une semaine de saison régulière, les Lakers n’ont clairement pas démarré la saison du bon pied.

Battus coup sur coup par les Warriors, les Clippers puis les Blazers, trois concurrents directs à l’Ouest, les violines et or ne veulent pas répéter les erreurs de la saison passée, terminée sur une piteuse 11e place pour un bilan peu glorieux de 33 victoires pour 49 défaites.

« Il y a évidemment un sentiment d’urgence car on ne veut pas se retrouver dans un fossé trop profond pour commencer. Mais on doit garder notre calme », a déclaré Anthony Davis sur ESPN. « On ne doit pas être sonné ou frustré. De la même manière qui si on gagnait douze matchs de suite. On ne veut pas se voir trop beau. »

« On va finir par rentrer nos tirs »

Après deux défaites à domicile, face au rival angeleno puis Portland, les Lakers se lancent dans un « road trip » de deux matchs avec une première étape dans les Rocheuses, face à des Nuggets eux aussi en mal de victoires, puis une seconde dans le Minnesota où les Wolves sont actuellement en phase d’adaptation, eux aussi à peine à l’équilibre (2 victoires – 2 défaites).

« On pense que toute cette adversité va être positive pour nous », reprend Davis. « On est content que ça nous arrive en octobre et non pas en mars ou en avril. Mais on va finir par rentrer nos tirs, on va continuer à défendre comme on sait le faire et on va essayer d’aller chercher deux victoires ce mercredi et ce vendredi. »

A la ramasse offensivement, notamment en termes d’adresse à 21% de réussite à 3-points, les Lakers sont les bons derniers de la classe, et de loin, avec les Wolves avant-derniers qui pointent à 29%.

Une défense efficace

Heureusement, les Lakers parviennent encore à tenir le coup défensivement, à la troisième place des points encaissés par possession (100,7 points sur 100 possessions) derrière les Bucks et les Mavs. Mieux, ils sont premiers aux interceptions avec plus de 11 par match. Il y a donc quelques motifs d’espoir pour la suite.

« On continue à apprendre à jouer ensemble », conclut Davis. « Ce qui est bien, c’est qu’on joue dur en défense, on est troisième de la Ligue en défense. On est même dans le Top 10 de toutes les catégories statistiques [défensives]. On doit continuer à insister. On doit continuer à bosser et avancer, avec la mentalité d’aller chercher une victoire à Denver. »