Un coup de chaud en guise de déclic pour Anfernee Simons

22 points à 9/22 aux tirs, 16 points à 5/17 et 12 points à 5/17. Telles étaient les trois premières feuilles de stats de la saison 2022/23 d’Anfernee Simons, avant le match de la nuit dernière entre Portland et Denver.

Maladroit pour commencer la saison, donc, le jeune arrière de Portland a réussi, contre les Nuggets, à briser ce qui commençait à ressembler à une spirale négative, avec un joli match à 29 points à 11/17 aux tirs. Et notamment un incroyable troisième quart-temps, durant lequel il a carbonisé la défense, décevante depuis le début de la saison, de Mike Malone et ses hommes avec 22 points à 8/9 aux tirs, dont un parfait 6/6 derrière l’arc.

Dans son élan, les Blazers ont piétiné les Nuggets, s’offrant une large victoire (135-110), la quatrième en autant de matches cette saison. Alors que les trois premières victoires du club étaient plus étriquées (+7, +2, +2), quand « Ant » était maladroit. Probablement pas un hasard.

Le monde à ses pieds durant 12 minutes

En tout cas, son explosion offensive du troisième acte a laissé tout le monde bouche bée. Les réseaux sociaux naturellement, mais aussi et surtout ses coéquipiers.

« A un moment, je ne songeais même plus à poser un écran, car je voulais le voir shooter. Je voulais simplement l’observer. Je me disais ‘cet enfoiré est chaud comme la braise, laissez-moi voir ça’ » s’amusait Jusuf Nurkic après coup. « C’était explosif, et très fun. Je regardais autour de moi, les réactions du public. Ce gars était en train de faire exploser la salle. Il était bouillant » ajoutait de son côté Damian Lillard.

Le principal intéressé peinait aussi à expliquer cette déflagration soudaine, tout en retenant l’essentiel : il a enfin réglé la mire. « C’est difficile à expliquer honnêtement [cette sensation]. Je ne sais pas, c’est comme ce sentiment d’être un veinard, de trouver de l’argent par terre. C’était mon jour, peut-être. Mais en tout cas, c’est super d’avoir pu trouver un tel rythme. »