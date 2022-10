RJ Barrett a enfin atteint sa cible

Son langage corporel a traduit le soulagement, quand dans le troisième quart-temps du match face à Orlando la nuit dernière (victoire 115-102), il a levé les bras au ciel après avoir marqué son premier tir primé de la saison, comme désabusé d’avoir pris autant de temps à débloquer son compteur.

RJ Barrett pointait effectivement à 0/9 à 3-pts après les deux premiers matches de la saison face à Memphis et Detroit, et il a manqué sa première tentative de la soirée contre l’escouade d’Orlando. Avant d’enfin faire mouche, à 45 degrés côté droit sur une passe d’Evan Fournier.

« Ça allait bien finir par tomber dedans au bout du moment. » s’en amusait après coup le Canadien, qui termine avec trois tris primés inscrits, pour 20 points au total (7/19). « Je bosse tout le temps sur ces tirs, donc quand les opportunités de les prendre se présentent, je les saisis. »

L’ailier des Knicks appréciait alors la confiance de ses coéquipiers, qui ont continué à le servir abondamment malgré sa maladresse en première mi-temps.

« Ça en dit long sur notre équipe. J’en ai bavé en première période, mais ils n’ont pas cessé pour autant de me trouver, et j’ai enfin pu produire quelque chose. On s’appuie les uns sur les autres, on veut que tout le monde soit impliqué. » conclut-il.