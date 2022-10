Pris à son propre piège par Ja Morant, Ben Simmons est furieux contre l’arbitrage !

De retour sur les terrains après 15 mois d’absence, Ben Simmons a du mal à rester justement sur le terrain. Pour la deuxième fois en trois matches, le meneur des Nets a rejoint le banc avec six fautes. Cette nuit, il s’est fait piéger par ce vicelard de Ja Morant (voir ci-dessous) sur sa 6e faute, et il est en colère. On peut le comprendre car il n’y a absolument pas faute…

« Je viens juste de revoir l’action. Ce n’était pas une faute » estime-t-il. « L’arbitre a dit que c’était une faute, mais il a fait une erreur. C’est comme ça, et c’est vraiment frustrant… Ce n’est pas une faute, ce sont des conneries… C’est frustrant parce que c’est la fin du match, le quatrième quart-temps, c’est un match physique et serré. C’est la NBA. Ce n’est pas l’université. Ce n’est pas le lycée. Certaines joueurs vont prendre des coups, d’autres vont saigner. C’est le basket ! »

« Je ne l’ai pas traité de quoi que ce soit. J’ai juste dit que c’était une décision de merde, ce qui était le cas »

Autre reproche fait par Simmons, la faute technique écopée en premier quart-temps. « Il n’y a pas eu d’explication pour cette faute. Idem pour la faute technique. Il m’a dit que comme Ja avait une technique, il devait m’en donner une parce que j’avais dit quelque chose. Il n’y avait rien de méchant. Ce n’était pas contre l’arbitre. Je pensais que ça faisait juste partie du basket. Les gens ont des émotions. Je ne lui ai pas crié dessus. Je ne l’ai pas traité de quoi que ce soit. J’ai juste dit que c’était une décision de merde, ce qui était le cas, et que je devais sortir du terrain. Je ne veux juste pas avoir d’amende. »

Quant à Morant, il a expliqué qu’il s’était vengé de Ben Simmons sur cette action qui amène la 6e faute. Il a laissé le ballon rouler jusqu’au demi-terrain des Nets. Il y a quelques années, Simmons lui avait piqué le ballon dans des conditions similaires.

« Si vous voulez creuser sur cette action, il faut remonter je pense à mon année de rookie. On jouait à Philadelphie et la même situation s’était produite », a déclaré Morant. « J’étais allé voir mon entraîneur pour demander un système, et Simmons avait couru vers la balle, pris le ballon, et il était allé dunker ! J’ai compris à ce moment-là… Une fois que je l’ai vu, que j’ai fait rouler la balle et que j’étais au milieu de terrain, j’ai regardé mon coach et je l’ai vu essayer de me dire « Oh oui ». Je savais qu’il allait faire pression et il fallait que je force l’arbitre à siffler. »