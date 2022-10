Malgré les propos antisémites de Kanye West, Jaylen Brown reste dans le giron Donda Sports

Spécialiste des déclarations navrantes ou surréalistes, le complexe Kanye West a encore frappé. A diverses reprises ces dernières semaines, la superstar du hip-hop américain a sombré dans l’antisémitisme en déclarant notamment que « les juifs possèdent la parole des afro-américains », ou en arborant un t-shirt « White Lives Matter », un slogan très répandu chez les groupes d’extrême-droite et de suprémacistes blancs américains.

Citoyen très engagé du point de vue social et civique, Jaylen Brown s’est sans surprise exprimé à ce sujet. Signé chez Donda Sports depuis cet été, l’agence sportive fondée par Kanye West, l’arrière de Boston a naturellement condamné les propos tenus par l’artiste originaire de Chicago, mais n’a pas l’intention de quitter son agence.

« Je n’approuve pas la haine émise envers des individus ou des communautés. Je suis une voix importante de ma communauté, que j’essaie continuellement de tirer vers le haut » a ainsi déclaré « JB », avant d’évoquer plus en détails la situation. « Quand j’ai choisi Donda Sports, c’était pour que ça représentait : l’éducation, l’activisme, les familles monoparentales. […] Et je pense que c’est toujours le cas. La plupart des activités communautaires dans lesquelles j’agis sont une traduction directe de ce que cette organisation représente, et les valeurs qu’elle transmet. »

Puis Jaylen Brown de s’adresser indirectement à Kanye West. « C’est une personnalité qui fait face à beaucoup d’adversité, et tout le monde le voit, tout le monde l’entend car c’est public. Mais dans le monde, beaucoup de personnes font face à l’adversité, sous diverses formes, et ils ont bien souvent simplement besoin d’un coup de main pour surpasser ces problèmes.«