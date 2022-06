Jaylen Brown va rejoindre l’agence de Kanye West

« Quand on veut signer Jaylen, il faut prendre en compte ce que je fais en dehors du terrain également et essayer de magnifier aussi cette plateforme, que ce soit ma fondation, l’activisme social, la charité, peu importe. Il faut que cela soit inclus. Ces marques, elles parlent mais elles ne veulent pas inclure ce que je veux faire en dehors du terrain. Ça sonne bien, mais quand on y réfléchit, elles s’en fichent complètement ».

Vice-président du syndicat des joueurs, très actif sur les questions sociales, mais aussi sans agent pour négocier ses contrats jusqu’en 2019, et toujours sans agence pour gérer sa communication et ses contrats de « sponsoring », Jaylen Brown va se rapprocher de l’écurie « Donda Sports », fondée par Kanye West.

TMZ rapporte que les deux parties ont scellé un accord depuis le mois de mars mais que son officialisation devrait intervenir dans les jours à venir, avant ou après les Finals NBA entre les Celtics et les Warriors.

On ne connaît pas encore à ce stade les modalités de leur collaboration, et si cela concernera uniquement le développement de son image sur le plan extrasportif, ou si elle impliquera également une représentation du joueur par rapport aux franchises NBA, notamment lorsqu’il deviendra « free agent » en 2024.

Toujours est-il que ce sont les valeurs que veut incarner Donda Sports (éducation, activisme social, engagement caritatif), qui auraient fait pencher la balance dans l’esprit du joueur.

Jusqu’à présent, « Donda Sports » avait axé son travail de recrutement sur les jeunes à fort potentiel. Après avoir fait signer le joueur de football américain Aaron Donald, champion NFL 2021, « Donda Sports » passe un nouveau cap en s’offrant une nouvelle égérie de choix avec Jaylen Brown, qui s’apprête à disputer sa première finale NBA.