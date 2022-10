Deux coloris pour la Jordan Westbrook One Take 4

Russell Westbrook est à la peine depuis la reprise avec les Lakers, mais son aura d’ancien MVP fait toujours de lui une égérie de choix pour Jordan Brand. La marque au Jumpman a ainsi dévoilé la quatrième version de la série « Jordan Westbrook One Take », avec déjà deux coloris disponibles en France.

La tige est habillée en partie de cuir synthétique et se distingue par le design asymétrique des finitions entourant les lacets. Le logo du joueur apparaît sur la languette en mesh tandis que les logos « Jumpman » sont présents sur l’empeigne notamment. A noter également un ballon de basket en forme de cœur au niveau du talon.

La semelle ressort en rouge, gris et noir pour le coloris noir et rouge, et en blanc, jaune et bleu pour le coloris blanc et bleu. La paire est déjà disponible sur le site de Nike France, au prix de 99,99 euros.

