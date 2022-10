Donovan Mitchell s’est bien fait pardonner

Malgré la victoire et 37 points marqués (son troisième match de suite à plus de 30 points), Donovan Mitchell avait des excuses à faire après la rencontre, en conférence de presse. Pourquoi donc ? « On aurait dû être à la maison une heure plutôt. »

Les Cavaliers et les Wizards ont offert une prolongation au public du Rocket Mortgage FieldHouse. Cinq minutes de plus non nécessaires si l’ancien du Jazz avait été plus juste dans ses choix dans la dernière minute.

Cleveland avait encore sept points d’avance à 80 secondes du terme. Une avance suffisante pour l’emporter sans trembler en théorie, mais Mitchell va d’abord manquer un tir à 3-pts, avant de perdre deux ballons de suite. Il aura même la balle de match, sans succès.

« Cela n’aurait pas dû arriver, je suis plus calme que ça », affirme Mitchell au Plain Dealer. « Le quatrième quart-temps était affreux à mes yeux. Je prends la victoire, mais ces prochaines heures, je vais penser à cette fin de match. Je n’ai pas aidé mon équipe. Je vaux mieux que ça, je vais faire mieux. »

Il s’est déjà racheté en prolongation, en inscrivant 7 points, plus une interception. Son coup de mou dans les ultimes moments du temps réglementaire n’a donc pas empêché les Cavaliers d’enregistrer une première victoire à domicile cette saison.

« C’était comme un match de playoffs, c’était dingue », constate le All-Star en évoquant les spectateurs. « J’en ai souri pendant la rencontre, à certains moments. J’essayais de rester concentré, mais je regardais les choses et je me disais que la foule était électrique. J’ai déjà joué ici, mais je n’avais jamais entendu ça je crois. J’étais venu pendant les Finals 2016 et j’avais alors entendu quelque chose de semblable. C’était incroyable. »