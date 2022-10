Le MVP de la nuit | Damian Lillard à la bonne heure

« Et Dame, c’est Dame dans les fins de match« . C’est la fin de la phrase de LeBron James à qui on demandait pourquoi les Lakers avaient perdu face aux Blazers. L’ailier des Lakers a énuméré les raisons, et il a terminé par « Dame is Dame ». Eh oui, même si Jerami Grant a inscrit le panier de la gagne à trois secondes de la fin, Damian Lillard a été le grand monsieur de la victoire de Portland avec 41 points, et notamment 12 points de suite dans le dernier quart-temps ! Portland est invaincu après trois matches, et Lillard enchaîne donc un deuxième match à 41 points.

Après avoir manqué 47 rencontres la saison passée en raison d’une pubalgie, on a la confirmation qu’il est de retour au meilleur de sa forme. « Evidemment, Dame est de retour et il met le reste de la NBA en garde » prévient Chauncey Billups, évidemment ravi de pouvoir compter sur son leader après une première saison compliquée.

Même si on attend d’avantage de lui dans la gestion du jeu car il se comporte d’abord comme un meneur-shooteur, Lillard demeure un formidable attaquant, et il signe 41 points à 15 sur 25 aux tirs, avec un 6 sur 13 à 3-points. Son emprise sur son équipe reste incroyable. Il transmet sa confiance en lui, et à aucun moment, les Blazers n’ont paniqué. Comme Jerami Grant, auteur du panier de la gagne alors que la défense des Lakers était focalisée sur Lillard.

« Je l’avais dit lors des deux premiers matches, et je sais que c’est très tôt dans la saison, mais c’est juste de la confiance. Ils étaient tellement sur moi… Je venais juste de marquer un tir important. Jerami l’a pris, et ils lui ont laissé de la place pour jouer. »

Moins de dix secondes auparavant, Lillard venait effectivement de planter le 3-points pour permettre à Portland de repasser devant (104-102). C’était ses 10e, 11e et 12e points de suite ! Comme face aux Suns, Lillard s’attendait à ce que les Lakers envoient un 2e défenseur sur lui, et il avait prévu, à nouveau de servir Anfernee Simons. Les Lakers ont choisi de laisser Lonnie Walker se débrouiller, et Lillard l’a puni. Sa réaction, on l’a connaît tous : il tape son poignet pour le « Dame Time ».

« J’ai réussi à trouver un peu d’espace et à trouver un tir où j’étais à l’aise » résume Lillard. Il n’en faut pas plus pour faire mouche, et on retrouvera enfin Lillard en défense, sur le dernier tir, raté, de LeBron James. Un leader, ça montre l’exemple, et Lillard l’a fait par tous les moyens cette nuit, et Portland est à la première place de la conférence Ouest.