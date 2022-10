Jayson Tatum a lui aussi sa Air Jordan 37

Comme Rui Hachimura, Jayson Tatum possède désormais une Air Jordan 37 à son nom. En attendant la première chaussure signature à venir de la star des Celtics, ce modèle se distingue par la base de sa tige où sont représentés des tatouages du joueur.

Le haut de la tige en beige est assorti de touches de noir au niveau du col et du talon. Quelques touches de rouge viennent compléter l’ensemble comme les logos de la marque au Jumpman et du joueur, tandis que la semelle offre un mix noir et blanc sur la semelle intermédiaire et une gomme brune marquée par une partie translucide au niveau du talon de la semelle extérieure.

La Air Jordan 37 « Jayson Tatum » est sortie depuis ce week-end sur le sol nord-américain au prix de 205 dollars.

(Via NiceKicks)

—

