Rui Hachimura a déjà sa Air Jordan 37

Rui Hachimura continue de bénéficier d’un traitement de choix par Jordan Brand puisqu’il va être le premier joueur à disposer d’une Air Jordan 37 à son nom. Le poste 4 des Wizards pourrait arborer ce nouveau coloris dès ce soir à l’occasion du premier match de saison régulière de Washington, à Indiana.

La Air Jordan 37 « Rui Hachimura » se présente avec une tige rouge et une semelle en blanc nacré et noir. Le logo du joueur apparaît sur la languette en rouge sur fond blanc et vert.

La sortie de ce modèle est attendue pour les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Iceberg. La conception avant-gardiste de sa toute dernière chaussure signature vous propulse sur le terrain tout en vous offrant une tenue légère qui accompagne vos mouvements. Livraison et retour offert.