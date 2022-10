Programme du soir | Les Lakers en « prime time »

BeIN Sports nous gâte avec cette affiche déjà intéressante entre les Lakers et les Blazers. D’un côté, une formation de Los Angeles qui n’a toujours pas gagné, et de l’autre, des Blazers invaincus et sans pression. C’est sur BeIN Sports 3 à partir de 21h30.

De cette soirée, on suivra la réaction des Warriors qui reçoivent les Kings, et celle des Suns qui défient Kawhi Leonard et John Wall, mis au repos la veille.

La deuxième rencontre sur BeIN Sports, c’est OKC – Minnesota à partir de 02h00 (BeIN Sports Max 4).