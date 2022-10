Zach LaVine heureux d’avoir commencé sa saison

Même s’il assurait que tout allait bien avec son genou et qu’il avait disputé quelques rencontres de présaison, Zach LaVine a tout de même manqué les deux premiers matches de la saison. Rater des rencontres à cause de son articulation alors que la saison commençait à peine, ce n’était pas forcément bon signe.

Avant les grands débuts de son arrière contre les Cavaliers, Billy Donovan avait pourtant tenté de rassurer. « Il n’y a aucun problème structurel chez lui, il va bien. Il s’agit simplement de gérer. »

LaVine a fait le reste sur le terrain, en finissant son premier match avec 23 points à 9/17 au shoot, 4 passes et 3 rebonds, en 28 minutes dans la lourde défaite des Bulls.

« J’étais impatient d’y aller et d’aider mon équipe », a-t-il déclaré à ESPN. « J’aurais aimé qu’on joue mieux, surtout pour un premier match à domicile. Mais on va apprendre de nos erreurs. Je suis heureux d’être de retour. »

Avec 17 points en première période, entre pénétrations et shoots extérieurs, le All-Star a montré qu’il était en bonne forme. « On a vu qu’il était explosif », se réjouit son coach, qui a enfin des images qui viennent appuyer son propos. « Il a l’air bien physiquement. C’est ce que je disais ces derniers jours, malgré les nombreuses discussions sur ce sujet : il peut jouer, on doit seulement le gérer. »

Gestion oblige, pourra-t-il enchaîner dès lundi contre les Celtics ? « On me connaît, je veux jouer tout le temps », répond-il. « Il faut penser de manière globale et garder en tête l’essentiel. »