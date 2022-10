« Kawhi est le numéro un et ça me va totalement. J’essaie d’être complémentaire, pour le soulager. On parle de Kawhi et moi comme d’un duo à égalité, d’un 1A et 1B, mais je le dis publiquement : je suis le numéro 2. Donc il n’y a pas de débat, ni d’ego dans cette affaire. »

C’est ce qu’avait déclaré Paul George le 10 octobre dernier. Des propos que n’avait pas forcément partagé Tyronn Lue, et il avait demandé à son joueur de se comporter comme un numéro 1. Il craignait que son ailier joue avec le frein à main. L’intéressé lui a répondu cette nuit.

Leonard ménagé, George s’est comporté comme un « franchise player » avec 40 points, 6 rebonds, 6 passes et 2 interceptions. Le tout avec du leadership et du sang-froid dans les derniers instants de la victoire à Sacramento (111-109).

Paul George s’adapte

« J’ai eu une discussion avec lui » confirme Lue. « C’est un super joueur, et il se doit d’être agressif et de faire ce qu’il sait faire. On ne peut pas rester en retrait. Il faut être agressif. »

Piqué au vif, George lui a répondu sur le terrain. Son talent est intact, qu’il soit numéro 1 ou numéro 2. « Je sais que je peux être la première option. J’ai bien conscience de mes qualités, et j’ai beaucoup confiance dans mes qualités » a-t-il expliqué après sa performance. « Notre discussion était facile. Personnellement, je suis fier d’être le gars qui aime tout faire. J’aime être le « glue guy » et je ferai tout ce dont l’équipe ou que le jeu exige. »

En gros, George s’adapte. C’est un caméléon, et lorsque Kawhi Leonard aura retrouvé sa place de titulaire, et de leader de l’équipe, il s’adaptera. Mais pour l’instant, les Clippers ont besoin qu’il soit le leader d’attaque.