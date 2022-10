Joel Embiid s’est blessé juste avant le début de saison…

Les Sixers ont mal débuté leur saison avec deux revers de suite, certes face aux Celtics et aux Bucks, et si James Harden est irréprochable, en revanche, James Embiid n’est pas au mieux. En témoigne son 6 sur 21 aux tirs face à Milwaukee. Sur le plan des stats, ça donne 20.5 points et 13.5 rebonds de moyenne, mais à 39% aux tirs, et avec cinq balles perdues au match.

Interrogé sur cette entame en demi-teinte, Doc Rivers a révélé que son leader s’était blessé juste avant la reprise…

« Il a souffert d’une petite inflammation à la fasciite plantaire avant que la saison ne débute » explique le coach de Philly. « Avant le camp d’entraînement, ça l’a empêché d’effectuer le programme de préparation, et il le fait actuellement. Il joue comme il faut. Il n’a pas bien joué, mais ça va. Cela arrive. On doit tout de même gagner ce genre de match. »

Conséquence de cette blessure, et donc de ce retard dans la préparation, Rivers est contraint de limiter le temps de jeu de son pivot.

« L’élément principal avec Joel, c’est qu’on est contraint de modifier tôt dans la saison son nombre de minutes » regrette-t-il. « On n’aime pas ça car on voulait avancer avec une rotation différente, et pour l’instant, on est obligé de procéder différemment pour lui permettre de jouer à plein pot. »

Pour les Sixers, c’est hélas récurrent puisque la saison passée, Embiid n’avait vraiment atteint son niveau de jeu qu’aux alentours de Noël. Mais Rivers insiste, il n’est pas inquiet.

« Je suis sans doute le moins inquiet de tous au sujet de Joel. Il n’a pas bien joué et ce n’est pas grave. Il va retrouver son rythme, sa condition physique, tout cela doit s’améliorer, mais ça va venir, donc je ne suis pas inquiet à ce sujet. Je pense que si on continue de faire en sorte que Joel obtienne les tirs qu’il a eus jeudi soir (jeudi), je pense que la plupart du temps, nous serons très satisfaits du résultat. »

Ce soir, ce sont les Spurs, en back-to-back, qui débarquent à Philadelphie, et ce sera idéal pour rassurer tout le monde.