Après un été de travail, James Harden a le pied sur l’accélérateur

Après un match d’ouverture conclu à 35 points, 7 passes et 8 rebonds, James Harden a remis le couvert hier soir face à Milwaukee, avec 31 points, 9 passes et 8 rebonds. Si ça n’équivaut pas encore à des victoires, les Sixers restant sans victoire, le barbu est en grande forme en ce début de saison pour Philly.

Pour lui, ce n’est pas une surprise ! Il a redoublé d’efforts cet été pour arriver en grande forme après deux saisons en deçà de ses standards, à 24 points de Houston à Brooklyn, puis à 21 points à Philadelphie.

« Je suis accroc au travail et je n’ai pas pu faire le travail que je fais d’habitude [la saison dernière], ce qui était frustrant », explique James Harden sur ESPN. « Cet été, j’ai eu l’occasion de le faire, et jusqu’au camp d’entraînement en fait, c’est pour ça que je me sens bien. Je vais continuer à faire mon boulot de mon côté et voir ce que ça donne. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que c’est, mais cette capacité à scorer ne vient pas sans travail. Autant les gens aiment parler d’autres choses sans importance, mais je suis toujours à la salle à bosser mon jeu. Et je vais continuer à le faire (…) Je peux bouger maintenant ! »

« J’aurais dû prendre davantage mon temps »

Comme Wilt Chamberlain et Allen Iverson, James Harden a dépassé la trentaine pour les deux premiers matchs d’une saison, une première incartade dans le livre d’histoire (riche) de sa nouvelle franchise. Surtout, avec sept tirs à mi-distance (un record personnel), James Harden a su varier son jeu, lui qui est plutôt connu pour régaler les stats avancées, à savoir à 3-points ou tout près du cercle, au layup.

« J’ai travaillé sur mon jeu cet été, j’ai simplement pris ce que la défense m’a laissé. J’ai eu deux tirs à 3-points que j’ai manqués, mais on ne peut pas tout contrôler. Tu fais le travail et tu vis avec les résultats. [Hier soir], ils m’ont donné la mi-distance et j’en ai profité. »

Malheureusement, avec l’occasion de gagner le match dans les dernières secondes, il a manqué le possible tir de la gagne face à Jrue Holiday. « J’aurais dû prendre davantage mon temps. Mais je prends. »

En jouant « small ball », les Sixers avait pourtant réussi à revenir d’un débours de 13 unités en dernier quart, propulsé par James Harden, De’Anthony Melton, Danuel House Jr, Tobias Harris et PJ Tucker comme pivot. Un choix tactique que ne manquera pas de refaire Doc Rivers en cours de saison.