NBA 360, c’est le nom du dispositif proposé par BeIN Sports, et il s’agit d’un « multiplex » sur neuf matches. C’est à partir d’une 1h00, et c’est idéal pour découvrir les nouveaux effectifs et les nouveaux joueurs. Si vous préférez vous concentrer sur un seul match, trois possibilités :

A 1h00, Zion Williamson et les Pelicans sont à Charlotte, et ça promet un match spectaculaire

A 4h00, deux belles affiches avec les Warriors qui reçoivent la bande à Nikola Jokic, et Damian Lillard et les Blazers qui défient les Suns.