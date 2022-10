John Wall, le simple bonheur de rejouer

Avec le très attendu retour de Kawhi Leonard, on en aurait presque oublié que John Wall effectuait aussi son grand retour sur les parquets NBA, la nuit dernière. Également utilisé en sortie de banc au cours de ce derby de Los Angeles remporté par les Clippers, il a d’ailleurs séduit, compilant 15 points, 4 rebonds et 3 passes en 25 minutes (à 7/15 aux tirs).

Comme quand il évoluait chez les Wizards, l’ex-meneur All-Star s’est appuyé sur ses forces pour punir ses adversaires : rapidité de panier à panier, agressivité et efficacité à mi-distance ou près du cercle. Opportuniste, il a su profiter des espaces laissés par la défense des Lakers pour sanctionner dès qu’il en a eu l’occasion et dès ses premières possessions.

« Je suis allé vers mes positions naturelles et préférentielles, à mi-distance, et mon ‘hesitation pull-up’ est tombé dedans. Quand votre premier shoot tombe dedans, tout semble plus facile », réagissait-il après coup.

Le meneur qui manquait aux Clippers ?

Pour son premier match officiel depuis un an et demi, au mois d’avril 2021, John Wall a donc fait le boulot en rotation de Reggie Jackson. À la fois surexcité et impressionné en amont de la partie, comme s’il était redevenu rookie le temps d’un soir, il a en tout cas apprécié sa première sortie sous le maillot californien.

« C’était génial, je ne vais pas vous mentir », ajoutait-il à ce propos, avant d’appeler à la patience. « Nous avons une toute nouvelle équipe et cela va nous prendre du temps sur le plan offensif, avec [Kawhi Leonard] et moi en restriction de minutes, mais nous y arriverons avec le temps. »

Dans un rôle inédit pour lui depuis janvier 2013, à savoir celui d’energizer en sortie de banc, John Wall a démontré qu’il était loin d’en avoir fini avec le (très) haut niveau et son apport a évidemment ravi Tyronn Lue, qui n’a carrément pas hésité à lui donner sa confiance dans le money-time.

« Le rythme auquel il joue, pour pénétrer, aller dans la peinture et créer du jeu pour les autres ou pour lui, c’est quelque chose d’énorme pour nous », reconnaissait le coach de Los Angeles. « Il a fait de l’excellent travail pour mettre ses coéquipiers dans de bonnes positions et pour ralentir le jeu. C’est un meneur de jeu naturel. »

Une bague comme revanche sur la vie ?

À tout juste 32 ans, John Wall sait qu’il doit se réinventer, ou du moins accepter que le plus fort de sa carrière est derrière lui, pour conserver sa place dans la ligue. Désormais, c’est donc en lieutenant de Kawhi Leonard et Paul George qu’il sera amené à briller, au sein d’une équipe qui ne visera rien d’autre que le titre et où il pourra être entouré de joueurs qui collent parfaitement à son jeu…

« Mon travail consiste simplement à accélérer le rythme et obtenir des shoots faciles pour l’équipe », concluait-il, conscient de ce pour quoi il a été recruté cet été. « Jouer avec quelqu’un comme [Kawhi Leonard], qui a gagné des titres, me pousse juste à le trouver, le servir dans ses positions préférentielles. J’ai d’ailleurs demandé à [Paul George] et lui quels étaient les quatre ou cinq systèmes qu’ils souhaitaient mettre en place. Quand je rentre en jeu et que nous n’avons pas de contre-attaques, mais que nous jouons sur demi-terrain, je dois leur donner le ballon où ils le veulent. »

Revenu de l’enfer, après avoir vécu quatre dernières années noires sportivement, physiquement mais surtout personnellement, John Wall savoure ainsi sa renaissance. Car, même s’il ne s’agit que d’un match, qui plus est en plein mois d’octobre, revoir les fulgurances de l’ancien dragster des Wizards ne peut que donner le sourire, au regard de son parcours récent.