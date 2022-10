C’est l’année ou jamais pour De’Aaron Fox

En plus d’être déjà difficiles à vivre, les malédictions sportives ont ce vilain défaut de revenir constamment dans les discussions. La ville de Cleveland a longtemps attendu un titre dans un sport majeur, avant celui des Cavaliers en 2016, les Français n’ont plus gagné Roland-Garros depuis 1983 et Yannick Noah, et les Kings n’ont plus joué les playoffs depuis 2006…

Seize ans sans goûter aux joies des playoffs, c’est un record de médiocrité dans l’histoire de la NBA. Chaque printemps, le chiffre gonfle et comme ses coéquipiers, De’Aaron Fox veut enfin mettre fin à cette disette en 2023.

« Quand j’ai été drafté, je savais qu’il y avait un risque pour que je ne fasse pas les playoffs mes premières années », se souvient-il pour The Athletic. « Mais j’essaie de laisser ça derrière moi. Clairement, c’est quelque chose qui me bouffe. On a une nouvelle équipe, un nouveau coach, donc c’est un nouveau départ pour moi. Je vais avoir 25 ans, je ne suis pas vieux et je n’ai pas encore atteint mes meilleures années. »

Elles pourraient même commencer cette saison puisque De’Aaron Fox a vécu un remarquable été, sur tous les plans. Personnel déjà. « J’ai la sensation que ce fut mon meilleur été. Les planètes sont alignées, dans ma vie comme dans le basket. Je ne me suis jamais senti aussi bien humainement et en tant que joueur. Je me suis marié, j’ai vécu une superbe lune de miel. »

« La structure qui nous manquait a été la bienvenue«

Puis sur le plan technique, avec une perte de poids importante à ses yeux. L’été 2021, la star de Sacramento avait pris 7 kilos de muscles qui sont finalement devenus des boulets pour ce joueur si rapide et explosif. Il est donc redescendu à 83 kilos.

« Je pense que ce poids en plus m’a fait mal, c’est clair. Je n’avais jamais été aussi lourd et c’était différent. Les chiffres montrent que je suis à mon meilleur niveau à un certain poids, et à 90 kilos je ne jouais pas bien. Maintenant, je veux rester avec cette ligne durant la saison. Je ne me suis jamais senti aussi bien, au niveau de ma condition physique. »

Dernier détail d’importance : l’arrivée de Mike Brown sur le banc. Avec son CV, à Cleveland comme coach principal ou à Golden State en tant qu’assistant de Steve Kerr, l’entraîneur a le profil pour ramener les Kings en playoffs d’après De’Aaron Fox.

« La structure qui nous manquait a été la bienvenue. On fait de longs entraînements et tout est question de détails. S’il y a quelque chose qui ne va pas, Brown le dit et on se remet au travail. Durant mes cinq premières années, il nous manquait cela je trouve. »