Titularisé, Deni Avdija est source d’équilibre pour les Wizards

Son premier match de la saison était un faux départ, puisqu’il n’a joué que 7 minutes à cause d’une petite alerte à la cheville dès le premier quart-temps, mais Deni Avdija sait ce qu’on attend de lui chez les Wizards cette saison.

« C’est la dynamique qu’on cherche avec cette décision [de titulariser Avdija à l’aile] : ajouter de la défense dans notre cinq majeur » a ainsi déclaré Wes Unseld Jr. à ce propos.

Au moment de l’entre-deux sur le parquet des Pacers, l’ailier israélien était effectivement aux côtés de Monte Morris, Bradley Beal, Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis dans le cinq majeur. Un quatuor tourné vers l’attaque, que Deni Avdija complémente avec ses qualités défensives. Ce qui n’est pourtant pas, au départ, sa qualité première.

« Je pense que c’est une bonne chose d’avoir Deni avec nous pour débuter les matches, car il peut vraiment défendre. C’est sa fierté personnelle » assure pourtant Kyle Kuzma. « Il se donne à fond, et veut toujours s’occuper du meilleur attaquant adverse, ou au moins le meilleur porteur de balle. Et ça retire de la pression des épaules de Brad et Monte, qui n’ont pas à s’épuiser en défense. »

Un rôle ingrat

Sa présence dans le cinq majeur relève donc avant tout d’une logique d’équilibre entre l’attaque et la défense, et ça a tendance à minimiser son importance dans les phases offensives.

Pour l’instant, il accepte cette réalité, pour le bien de son équipe. « Je pense qu’on va me demander d’être, au besoin, un porteur de balle secondaire, qui peut créer quelques décalages et mettre quelques tirs ouverts. C’est à peu près tout. J’espère que je pourrais évoluer, mais pour l’heure je suis à l’aise avec ce rôle. »

Plus largement, sa titularisation bonifie aussi l’équilibre des forces en sortie de banc, puisque Delon Wright et Daniel Gafford assureront un certain volume défensif, tandis que Will Barton et Corey Kispert, quand ce dernier reviendra de blessure, apporteront « scoring » et « spacing ».