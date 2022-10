Evan Mobley pensait que Darius Garland en rajoutait…

Si Donovan Mitchell a beaucoup dirigé le jeu cette nuit face aux Raptors, c’est parce que Darius Garland est sorti sur blessure. Au départ, une simple remise en jeu, mais au moment de saisir la balle, le meneur All-Star est touché par Gary Trent Jr. On pense que c’est un simple contact, mais la star de Cleveland est au sol, KO, et quand il se relève, on voit qu’il a l’oeil gauche bien abîmé.

« Au début, je pensais qu’il en rajoutait, mais comme il ne se relevait pas, j’ai compris que quelque chose n’allait pas. On avait l’impression qu’il venait de prendre des coups » raconte Evan Mobley.

Comme Darius Garland ne se relève pas, le staff le rejoint mais aussi les joueurs de Cleveland et de Toronto, et lorsqu’il se relève, son oeil est fermé et il est groggy. Il ne reviendra pas en jeu.

« C’est compliqué de le voir au sol après un accident aussi étrange… On n’en sait pas plus. On n’a aucune info » témoigne Donovan Mitchell. « Mais c’est un battant et un compétiteur, et il va revenir fort. Je suis fier de la manière avec laquelle on a répondu. Quand un gars est en moins, un autre élève son niveau de jeu. »

Le staff médical n’a pas commenté la blessure de Darius Garland, attendant les examens pour en savoir plus.

« Il a bien retrouvé ses esprits, mais il est coupé et saignait beaucoup de l’intérieur de sa paupière » a simplement précisé son coach JB Bickerstaff.