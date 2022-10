L’incertitude au sommet des Suns a pesé sur les négociations avec Cam Johnson

Deandre Ayton, Cam Johnson, même combat ! Un an après le pivot des Suns, qui n’avait pas obtenu sa prolongation de contrat, son jeune coéquipier vient de connaître le même sort. « Cam est un mec intelligent, un gars qui a confiance en son équipe. Je suis sûr qu’il est entre de bonnes mains. Il est fort, il aime être dans la ‘Valley’ », réagit Deandre Ayton, qui a finalement obtenu son gros contrat cet été, après une offre des Pacers.

Alors qu’il pouvait prolonger dès cet automne à un salaire annuel compris entre 15 et 18 millions de dollars pour être tranquille, l’ailier va devoir attendre un an de plus avant de décrocher un joli contrat.

« Dans tous les cas, je suis impatient de jouer cette année. Cela ne change rien à ce qui se passe aujourd’hui, cela ne change pas mon approche. J’étais impatient pour cette saison pour de nombreuses raisons et le contrat n’entre pas nécessairement dans ce cadre en termes de changement », veut relativiser le 11e choix de la Draft 2019, qui sort de son meilleur exercice en carrière à 12.5 points de moyenne par match.

« J’aurais aimé arriver à une conclusion. J’adore être ici, je suis ici pour cette année et c’est ce sur quoi je me concentre. On a un bon groupe et on veut gagner un titre », poursuit le futur poste 4 titulaire de l’équipe. Avant d’ajouter : « Les négociations sont intéressantes, surtout quand ce n’est pas clair du côté des propriétaires. Extrêmement intéressantes. »

Pas une mauvaise chose pour Monty Williams

Une allusion évidente à la situation de Robert Sarver qui, après avoir fait l’objet d’une enquête pour des comportements racistes et sexistes, a annoncé la mise en vente de la franchise. Le vice-président des Suns et propriétaire minoritaire, Sam Garvin, est depuis le dirigeant intérimaire du club.

Pas l’idéal donc pour négocier alors que Deandre Ayton a obtenu son nouveau contrat à la mi-juillet, des semaines avant les sanctions de la ligue à l’encontre de Robert Sarver.

Monty Williams dit comprendre ce que ses joueurs traversent dans pareille situation. Lui-même a vécu des négociations de contrat en tant que joueur et entraîneur. « Il y a un niveau d’émotion qui va avec, mais au final, ce sont toutes des décisions liées au business. Vous essayez de séparer les deux, mais c’est difficile, surtout quand vous êtes sentimentalement attaché à une équipe. »

Le coach des Suns considère qu’une partie de son travail est « d’aider » ces gars à obtenir des beaux contrats.

« J’essaie de faire de mon mieux pour développer les gars au sein de notre système de sorte qu’ils puissent obtenir les salaires qu’ils visent. Je n’ai pas vu cela comme une mauvaise chose, qu’il ne soit pas parvenu à un accord. Je me suis juste dit : ‘Eh bien, j’espère qu’il jouera de sorte qu’il obtienne l’argent voulu’. Je vois les choses ainsi et je pense qu’il est on ne peut plus que capable de le faire » conclut-il ainsi.