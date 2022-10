Quand Joakim Noah jouait des coudes avec Barack Obama

L’ancien président américain Barack Obama n’a jamais caché sa passion pour la balle orange durant son passage à la Maison Blanche.

Pour son 49e anniversaire le 4 août 2010, il avait même invité plusieurs stars de la NBA, dont LeBron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony… et aussi Joakim Noah !

Le pivot des Bulls allait bientôt se distinguer durant leur petit match « amical ». Vous allez comprendre les guillemets…

« [Le Président Obama] nous réunit tous et il nous dit : ‘Hey, je veux que vous jouiez dur les gars, jouez vraiment comme si c’était un vrai match », se souvient Wade sur le plateau de Jimmy Fallon. « On a regardé les gens autour du terrain, et il y avait des gars des services secret tout autour. Donc, en fait, non, on ne va pas vraiment te toucher [rires]. »

Tous, sauf un !

« Mais Joakim y est allé franco ! Il l’a pris en défense tout terrain, il lui a mis des coups de coude, la totale. C’était super. »

Sachant que Noah sera de nouveau invité pour le 50e anniversaire du Président, il semblerait que ce dernier ait apprécié l’expérience, face à un ancien meilleur défenseur de l’année tout en longueur et en moteur.

Dans un autre style, il avait croisé LeBron James. Le Président face au King !

« Quand tu as LeBron qui vient soudainement défendre sur toi, cette montagne humaine, tu ne te sens jamais plus petit et plus faible », avait témoigné Obama sur Yahoo !. « Tu fais une passe, ou tu lui donnes directement la balle en disant : ‘Tiens, je n’ai aucune chance’. »

L’effectif réuni pour le 50e anniversaire avait en tout cas de l’allure avec Noah donc, mais aussi LeBron James, Chris Paul, Derrick Rose et Shane Battier.

Plus fort encore, Obama avait réussi à sortir Magic Johnson et Alonzo Mourning de leur retraite pour l’occasion, avec Kobe Bryant (blessé) et Bill Russell au premier rang.