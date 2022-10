Le MVP de la nuit | Jayson Tatum frappe d’entrée

On l’avait quitté, tête basse, après un Game 6 raté en finale NBA, et on l’a retrouvé plus agressif que jamais ! Auteur de 35 points et 12 rebonds dans le match d’ouverture face aux Sixers, Jayson Tatum a été le fer de lance de sa formation. En bon leader, il n’a mis que deux minutes à donner le ton à la rencontre avec un 3-points sur le nez de Joel Embiid, des lancers, un contre sur Tyrese Maxey et surtout de l’agressivité. Une recherche du cercle marquée d’une grande efficacité avec seulement deux tirs manqués à 2-points.

Jayson Tatum avait expliqué qu’il avait consacré son été à gagner en agressivité dans les pénétrations et la recherche du contact. Cette nuit, il va chercher neuf lancers-francs, et la première question en conférence de presse portait sur cette volonté d’attaquer le cercle.

« C’est vrai mais c’est beaucoup lié au fait d’être en bonne santé et de se sentir bien après avoir eu le repos suffisant cet été » a-t-il répondu. « Je suis arrivé au training camp bien dans mon corps, bien dans mes jambes et au bon poids, et c’est beaucoup lié à ça ».

Un objectif : être au niveau de ses coéquipiers en défense

Pas de travail spécifique selon lui sur l’attaque de la raquette, mais dans les faits, on l’a tout de même vu chercher, par le premier pas, ou la recherche des intervalles, à atteindre la peinture. On l’a aussi vu plus agressif de l’autre côté du terrain, ou au rebond, et dès le début du match, et cette fois, il reconnaît que ce n’est pas lié à son physique mais bien à un changement d’état d’esprit et d’objectifs.

« On possède une équipe orientée sur la défense, et on sait qu’on possède le meilleur défenseur de la NBA » rappelle-t-il. « Rob (Williams) était dans le second meilleur cinq défensif et Al (Horford) est l’un des meilleurs défenseurs de la NBA depuis longtemps. Je sais que Jaylen et moi essayons d’atteindre les All-Defensive Teams et on a coeur d’être de grands défenseurs sur le plan individuel. Pour être très bon en défense, il faut donner le ton physiquement, tout en étant sur la même longueur d’ondes que les autres« .

Pour le reste, on retiendra cette complicité avec Jaylen Brown. Chacun plante 35 ans, et Jayson Tatum assure qu’il n’y a pas de 1ère ou 2e option. C’est au feeling que les deux évoluent en attaque, et ça leur réussit !