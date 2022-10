Kevin Durant, l’autre modèle d’Evan Mobley

L’avenir semble radieux à Cleveland où JB Bickerstaff est à la tête d’une équipe compétitive malgré un effectif très jeune, renforcé cet été par l’arrivée de Donovan Mitchell. Parmi les principales forces en présence, on trouve Evan Mobley, dont les progrès durant son année sophomore vont être scrutés.

L’intérieur revient revanchard après avoir manqué le trophée de Rookie de l’année, décerné à Scottie Barnes. Chaque jour, ses coaches lui rappellent ainsi la destinée qu’ils ont imaginé pour lui : devenir Hall of Famer.

« Je veux te rappeler chaque jour que lorsque tu auras terminé ta carrière, tu seras un membre du Hall of Famer et que si ce n’est pas le cas, c’est que tu n’auras pas pris soin de ton corps, que tu n’auras pas atteint ton plein potentiel »

« On lui rappelle tous les jours à la fin de chaque séance d’entraînement », a glissé Greg Buckner, l’un des assistants à Cleveland. « Il a le talent pour être un Hall of Famer. Je lui dis : ‘Je veux te rappeler chaque jour que lorsque tu auras terminé ta carrière, tu seras un membre du Hall of Famer et que si ce n’est pas le cas, c’est que tu n’auras pas pris soin de ton corps, que tu n’auras pas atteint ton plein potentiel’. Je ne vais évidemment pas dire qu’il est LeBron James, mais nous savons que nous n’accrocherons jamais une autre bannière de champion si Evan n’est pas l’un des dix meilleurs joueurs de la ligue ».

Comme le dit JB Bickerstaff, Evan Mobley est un joueur unique car « il a la capacité d’être une superstar sans être le meilleur marqueur, d’être le meilleur joueur sur le terrain sans avoir à prendre le plus de tirs ».

Le sophomore a en tout cas un poids considérable qui repose sur ses frêles épaules. Malgré l’importance de l’enjeu, il se voit franchir un cap à l’aube de cette deuxième saison.

« Tous les gars me parlent de cela tous les jours, de mon importance pour cette franchise. Je le sais. Je le comprends. Je m’efforce toujours d’atteindre la perfection. Je m’efforce toujours d’être au top. Ça a toujours été un truc pour moi. J’essaie d’élever mon jeu à un autre niveau cette saison. J’arrive à chaque match en essayant d’être le meilleur joueur sur le terrain. Je sais que je peux être bien meilleur », a glissé l’intéressé.

« Il veut gagner. Il veut être excellent, et c’est ce qu’on recherche chez un joueur »

Dans sa quête de grandeur, Evan Mobley, souvent comparé à Kevin Garnett ou Giannis Antetokounmpo, a eu l’occasion de se mesurer à un autre grand nom, Kevin Durant. Les deux joueurs ont en effet pu s’affronter cet été sur quelques « pick-up games » et s’adonner à quelques séances d’entraînement. L’occasion de lui piquer quelques trucs et de mesurer le chemin qu’il lui restait à accomplir.

« Lui et moi, on se rendait coup pour coup. C’était amusant. Il s’en prenait à moi, et je m’en prenais à lui. On travaillait juste sur nos jeux. Il m’a dit qu’il aimait mon jeu. Ça vous met au défi. Comme je l’ai dit, c’était vraiment fun », a glissé Evan Mobley.

Nouvel assistant au sein du staff de JB Bickerstaff, Luke Walton a été témoin de l’intensité de ces oppositions et de la façon dont Evan Mobley abordait ces séances.

« Quand j’étais là, ce qui était marrant, c’est que même si Kevin marquait, Evan voulait défendre sur lui, il voulait ce duel. C’est important d’avoir ce genre d’état d’esprit. Merde, à sa place, j’aurais demandé à switcher pour courir au côté opposé du terrain ! Mais ce sont les bonnes choses qui comptent pour lui. Il veut gagner. Il veut être excellent, et c’est ce qu’on recherche chez un joueur », a reconnu Luke Walton.

Premier test à Toronto demain soir pour remettre les points sur les i face aux Raptors de Scottie Barnes en attendant de retrouver KD en NBA. Ce sera au lendemain de Noël.