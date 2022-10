La Shaq Attaq aux couleurs des Lakers

Reebok continue de sortir le grand jeu pour fêter les 30 ans de la Shaq Attaq. Cette fois, c’est la franchise des Lakers, où Shaquille O’Neal a brillé de 1993 à 2004 avec trois titres à la clé, qui est à l’honneur.

On retrouve ainsi une tige noire complétée de violet et or, principalement au niveau du talon. L’inscription Reebok sur l’empeigne ressort également en violet tandis que le « Pump » sur la languette apparaît en blanc. L’ensemble repose sur une semelle entièrement noire.

Sortie prévue en cette fin d’année 2022 pour 170 dollars.

