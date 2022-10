Théo Maledon : « Prendre un nouveau départ est la chose la plus importante »

En quinze jours, Théo Maledon aura donc connu trois franchises, et après avoir entamé le camp avec le Thunder, puis joué avec les Rockets en présaison, il vient de s’engager avec les Hornets. Il s’agit juste d’un « two-way contract », mais ça permet de garder un pied en NBA.

« J’ai vécu beaucoup de choses, mais je suis très heureux d’avoir l’occasion d’être ici, de m’installer et de me mettre au travail, c’est clair », a déclaré le Français après son premier entraînement. « J’ai joué contre la plupart de ces joueurs au cours des deux dernières années, et je connais donc un peu leurs points forts. Il semble que ce soit un excellent environnement de travail. Les joueurs s’engagent à travailler et à apporter une bonne énergie, donc c’est vraiment excitant d’être ici. »

Théo Maledon arrive presque au bon moment pour grappiller du temps de jeu puisque LaMelo Ball est à l’infirmerie, et il veut prouver qu’il peut jouer meneur, ou en soutien d’un meneur de jeu. Le médaillé d’argent au dernier Euro veut devenir un « combo guard », capable d’évoluer sur les deux postes à l’arrière.

La volonté de devenir un arrière plus complet

« Mes capacités à jouer avec et sans ballon », répond Théo Maledon, quand on l’interroge sur ce qu’il peut apporter aux Hornets. « C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé cet été pour être à l’aise sur les deux postes. Je pense que la défense est toujours indispensable et essentielle, surtout dans cette ligue. Je suis capable de tirer profit du pick-and-roll, de mettre des paniers à 3-points et d’apporter du leadership en tant que meneur. J’essaie juste de m’intégrer et de donner tout ce que j’ai. »

Il n’en veut pas au Thunder. La direction ne cesse de recruter des jeunes, et après seulement deux ans en NBA, Théo Maledon ne faisait plus partie de leurs plans. « Au final, ils ont fait un choix… Beaucoup de joueurs sont issus de la dernière Draft, et il leur fallait faire des choix. Je pense que pour moi, être capable d’être ici et de prendre un nouveau départ est la chose la plus importante et ce sur quoi je suis vraiment concentré. Au final, mon boulot est de me comporter en professionnel et de donner le meilleur de moi-même. Quand ça n’a pas marché quelque part, il faut continuer de travailler jusqu’à ce que ça marche autre part. Avec un peu de chance, ce sera ici. »