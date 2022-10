Les progrès de Day’Ron Sharpe remarqués

Alors que Nic Claxton s’apprête à franchir un cap en intégrant pour de bon le cinq majeur aux côtés des stars des Nets, le poste de pivot remplaçant, sur le papier, devrait assez logiquement appartenir à Day’Ron Sharpe cette saison.

Rookie la saison passée, et donc bloqué dans la rotation derrière LaMarcus Aldridge, Andre Drummond et Blake Griffin, le pivot de 20 ans a en effet le champ libre pour récupérer du temps de jeu sur le poste cette saison, maintenant que les trois vétérans sont partis.

La présaison a offert un premier aperçu de la productivité de l’ancien joueur de North Carolina avec un temps de jeu plus important, puisqu’il a compilé des moyennes de 13 points et 9 rebonds en 22 minutes lors des deux derniers matches des Nets, associé en sortie de banc avec la recrue Markieff Morris, qui lui évolue davantage au large.

Un échantillon bien sûr trop maigre pour tirer quelconque conclusion, même si Steve Nash reconnait que son jeune intérieur est sur une pente ascendante ces derniers mois. « En présaison, on joue avec un groupe élargi, mais il se trouve que nous avons plutôt bien apprécié ce que nous avons vu » a ainsi déclaré le coach des Nets.

Avant d’envoyer un message à Day’Ron Sharpe, en l’encourageant à poursuivre ses efforts, alors que sa dynamique récente est assurément positive.

« Son été a été productif. Physiquement, il y a des progrès évidents » a-t-il ajouté. « Je vous l’ai déjà dit auparavant, on a mis les bouchées doubles avec les jeunes. Et Day’Ron a clairement franchi un cap. Mais il reste un gamin de 20 ans, donc on doit rester patient et reconnaitre que deux matches de présaison ne signifient rien. Il doit poursuivre sur cette voie, rester concentré et méticuleux dans son approche, et on verra où cela le mènera. »