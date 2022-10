Ivica Zubac veut frapper fort avec des Clippers enfin au complet

Figurant parmi les favoris évidents cette saison, avec les retours de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers veulent aller chercher le premier trophée de leur histoire.

Au complet et en pleine forme sur la ligne de départ, la troupe de Los Angeles pourra encore compter sur son pivot croate, Ivica Zubac. Sur le pont pour l’Euro avec sa sélection nationale, « Zu » a rapidement tourné la page pour ouvrir un chapitre qu’il espère glorieux avec ses Clippers.

« Ty (Lue) est avec l’équipe, et avec moi, depuis un moment maintenant. Même avant qu’il ne devienne entraîneur en chef à vrai dire. Il a suivi ma progression et c’est en grande partie grâce à lui. Il nous pousse. La saison passée, il m’a demandé de faire des choses qu’on ne me demandait plus depuis un moment. Il m’a plus impliqué dans l’attaque et c’est une raison importante de ma progression » détaille ainsi le pivot.

À 10 points, 8 rebonds la saison passée, soit sa meilleure production statistique en carrière, Ivica Zubac a été un vrai point d’ancrage pour les Clippers avec 76 apparitions pour autant de titularisations. Il espère qu’il en sera de même pour Kawhi Leonard qui, selon lui, a retrouvé son niveau comme si de rien n’était.

« Il est en grande forme. Il ressemble au Kawhi d’avant la blessure », affirme Ivica Zubac sur le site de la NBA. « Il est en forme, costaud, et rapide. Il trouve toujours le moyen d’aller sur ses spots préférentiels. C’est un tel bosseur. Il ressemble à Kawhi quoi. »

Un potentiel effrayant aussi bien offensivement que défensivement

L’autre superstar des Clippers, Paul George, est lui aussi en pleine possession de ses moyens. Et Ivica Zubac peut attester de sa prise graduelle d’importance au sein de la franchise californienne. Comme il l’a annoncé lui-même en amont du camp d’entraînement, Paul George veut assumer son statut, et celui de son équipe.

« PG est un de nos leaders depuis qu’il est arrivé. Il est de plus en plus vocal. Il est surtout plus à l’aise que quand il est arrivé. Il est notre meneur sur le terrain, et on le suit. Il donne l’exemple et depuis l’an passé, il communique davantage. Il a été très bon dans ce rôle. »

Effrayants sur le papier avec leur force de frappe extérieure, mais aussi leur armada d’arrières/ailiers interchangeables, les Clippers peuvent également représenter une sacrée menace défensive. Quand on connaît le CV de Kawhi Leonard, Paul George voire Nicolas Batum et Robert Covington, Los Angeles a de quoi tenir le fort.

Surtout si Ivica Zubac confirme dans son rôle de dernier défenseur sous le cercle !

« Il s’agit de lire l’action avant qu’elle n’arrive. Ça dépend de qui est ton adversaire ; il faut connaître son jeu et bien savoir où se placer en défense. Il faut bien se préparer avant le match, pour apprendre les systèmes adverses et savoir comment ils les utilisent. C’est comme ça que tu peux lire l’action avant qu’elle ne se réalise, pour avoir le bon timing et savoir quand ils vont essayer d’attaquer [le cercle]. Il faut certes aller haut mais une grande partie revient surtout au timing, et savoir quelles actions vont être utilisées. »