Trois semaines d’absence pour Pat Connaughton

Déjà privés de Joe Ingles jusqu’en janvier, alors que Khris Middleton et Wes Matthews restent incertains pour la reprise, les Bucks devront se passer en prime de Pat Connaughton pour le début de la saison régulière.

Victime d’une contracture au mollet droit, le joueur de 29 ans manquera ainsi les trois prochaines semaines de compétition, après avoir déjà été gêné par cette blessure en présaison. Si tout se passe bien, on ne le reverra donc pas avant début novembre.

Une mauvaise nouvelle pour Milwaukee, qui perd là l’une de ses principales rotations sur les postes 2/3 et qui comptera sur George Hill, Jevon Carter ou encore Jordan Nwora pour remplacer l’apport de Pat Connaughton et dynamiser son banc, sur les extérieurs. En espérant aussi que Khris Middleton et Wes Matthews puissent être rétablis dès cette semaine.