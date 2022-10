Un « two-way contract » pour Moses Brown aux Clippers

Les Clippers vont-ils attaquer la saison sans poste 5 remplaçant dans leur effectif ? Pour l’instant ça en prend le chemin puisque seul Ivica Zubac fait office de pivot « de métier » au sein du groupe de Tyronn Lue, qui pourrait s’appuyer sur Marcus Morris Sr comme premier « back-up ».

Pressenti pour occuper ce rôle, Moses Brown (2m18, 23 ans) a finalement signé un « two-way contract », ce qui lui offrira une opportunité limitée d’évoluer avec l’équipe première. Il accompagnera le Français Moussa Diabaté qui disposera du même statut cette saison aux Clippers.

Après une saison sophomore plus qu’encourageante avec OKC en 2020-2021, le « process » Moses Brown s’est poursuivi la saison dernière entre Dallas et Cleveland, à chaque fois avec des petits rôles à jouer.

Joueur au profil singulier, excellent dans la lutte au rebond, la dissuasion et le jeu près du cercle, il aura encore à prouver qu’il a bel et bien sa place en NBA.

« Je pense que Moses sait qui il est en tant que joueur, ce qu’il peut faire, et c’est une question d’être un expert et un cador dans ses propres compétences », avait déclaré le président Lawrence Frank il y a trois semaines. « Il est grand et il est même de très, très bonne taille. Il est capable de courir sur le terrain, de faire des écrans, de s’ouvrir au cercle, de finir, de jouer au-dessus du cercle et de protéger le cercle. C’est énorme ».

A noter que les Clippers disposent encore une place pour un contrat garanti dans leur effectif.