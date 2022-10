Dikembe Mutombo atteint par une tumeur cérébrale

Pivot iconique des années 1990 et 2000, octuple All-Star et quadruple Défenseur de l’année (un record), Dikembe Mutombo va désormais entamer l’un de ses plus grands combats, en dehors des parquets.

En effet, la NBA vient d’annoncer, au nom du Congolais et de sa famille, que le Hall of Famer de 56 ans était atteint par une tumeur cérébrale.

Parmi les principaux ambassadeurs de la Grande Ligue dans le monde, et notamment en Afrique, il est actuellement soigné à Atlanta, alors que son traitement contre cette tumeur au cerveau vient tout juste de démarrer.