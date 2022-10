Kevin Durant et Kyrie Irving dominent les Wolves

Pour la première fois de la présaison, et malgré déjà quatre victoires en quatre matches, les Wolves présentaient leur cinq majeur : Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell, Rudy Gobert et Jaden McDaniels.

Si sur le papier, c’est alléchant. Sur le terrain, il y a encore beaucoup de travail à faire, et ce match contre Brooklyn le prouve aisément. D’Angelo Russell a perdu 6 ballons, l’attaque a été brouillonne et avec leur maladresse à 3-pts (7/33), les Wolves n’ont pas réussi à bousculer Kevin Durant et compagnie.

Le MVP 2014 et Kyrie Irving étaient en forme, avec respectivement 20 et 26 points et les Nets ont fait la différence en première période. Derrière ce duo, plusieurs joueurs ont brillé, comme Royce O’Neale, Day’Ron Sharpe et Cameron Thomas. De son côté, Ben Simmons a défendu sur Karl-Anthony Towns et a été plombé par les fautes puisqu’il va en commettre six en seulement treize minutes.

Plus solides, les Nets s’imposent 102-112 et terminent leur présaison avec deux victoires et autant de défaites.