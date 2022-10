En prolongation, les Raptors bouclent leur présaison avec une victoire face aux Celtics

Les Raptors finissent leur tournée canadienne dans cette présaison avec une victoire (137-134) face aux Celtics.

Le public de Montréal en aura d’ailleurs eu pour son argent puisque la troupe de Nick Nurse et celle de Joe Mazzulla ne se sont pas quittées du match, devant même aller jusqu’en prolongation pour se départager…

Deux chiffres pour voir l’opposition de style entre les deux équipes : 68 à 40 et 19 à 7. 68 à 40, c’est le nombre de points inscrits dans la raquette, par les Raptors et les Celtics. OG Anunoby (32 points), Scottie Barnes (25 points) et les autres Raptors ont ainsi continuellement cherché à attaquer le cercle.

En face, les Celtics ont eux surtout cherché les décalages pour les shooteurs libres de loin. Cela donne 19/54 à 3-points pour Boston, contre 7/29 pour Toronto, avec notamment un 0/7 dans l’exercice pour Precious Achiuwa.

Deux styles bien différents, pour deux équipes qui ont eu du mal à se départager, alors que Payton Pritchard a eu les deux tirs clés pour les Celtics. À la fin du quatrième quart-temps, à 127 partout, il a ainsi raté un petit tir à mi-distance pour la victoire. Et à la fin de la prolongation, il a raté l’ultime 3-points pour égaliser.