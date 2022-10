Taylor Jenkins et Ja Morant, lien clé pour le succès des Grizzlies

La possession des Grizzlies était mal embarquée mais Ja Morant a hérité du cuir en tête de raquette, derrière l’arc. Ouvert, il a pu convertir proprement sous les applaudissements de son coach. Taylor Jenkins ne s’était pas montré aussi expansif devant les autres actions d’éclat de son joueur vedette, auteur de 31 points en 25 minutes cette nuit face sur le parquet des Pistons.

Il faut croire que le voir rentrer un tir primé a autant de valeur qu’un enchaînement dribble dans le dos et gros dunk en transition. Car le coach le sait : « Une fois que Ja sera devenu un shooteur de très haut niveau, il sera inarrêtable. Il l’est déjà pratiquement aujourd’hui. »

Injouable lorsqu’il prend de la vitesse et se rapproche du cercle, le meneur des Grizzlies reste en effet un joueur en développement au niveau de son tir. L’an passé, il affichait un moyen 34% de réussite de loin. On imagine que le joueur All-Star n’a pas de peine à se plier à la consigne de son coach, qui attend un geste encore plus épuré.

Un coach pour permettre à Ja Morant d’être lui-même

Les deux hommes, qui travaillent ensemble depuis l’arrivée dans la ligue du meneur en 2019, sont réputés très proches. « C’est notre coach mais j’ai le sentiment qu’il est comme un frère pour nous. On lui parle comme si c’était notre coéquipier. Tous les joueurs de cette ligue veulent un entraîneur qui leur permette d’être eux-mêmes », juge Ja Morant dont la liberté, en voyant le match de cette nuit, ne fait pas de doute.

Cette proximité cultivée et les bonnes relations avec ses joueurs, dont le meilleur d’entre eux, est liée au parcours de Taylor Jenkins et à ses nombreuses années à Atlanta, aux côtés de Mike Budenholzer.

« C’est continuer à passer plus de temps ensemble chaque année. J’aime les conversations qu’on a eues. C’est un coach sur le terrain pour nous, un leader. Ce leadership est quelque chose que je lui inculque constamment », affiche le technicien qui aimerait queJa Morant s’exprime encore davantage sur le parquet et lors des sessions vidéo.

« (Coach Jenkins) veut être tenu pour responsable tout comme on veut être tenus pour responsables. Il sait que parfois, il fait des erreurs, et il s’attend à ce qu’on le lui reproche et il fait la même chose pour nous », poursuit le MIP en titre. Les deux hommes semblent être clairement sur la même longueur d’onde. « Pour en arriver là où on veut aller, c’est-à-dire gagner des titres, cela commence par notre façon de faire jour après jour », termine Taylor Jenkins qui n’entend pas changer une méthode jusqu’ici gagnante.