Pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks n’ont pas encore faim

Cinq matches, cinq défaites ! On ne peut pas dire que Milwaukee a réussi sa présaison, mais Giannis Antetokounmpo n’est pas inquiet. Comme souvent, la présaison est un trompe-l’oeil et il est difficile d’en tirer des conclusions. Surtout dans les grandes équipes où l’on fait beaucoup tourner. Voilà pourquoi le double MVP relativise ce piètre bilan, même s’il aimerait un changement de comportement.

« Cela ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c’est notre comportement, et le fait de s’appuyer sur de bonnes attitudes » explique le Grec. « Pour l’instant, on ne parle pas assez. On n’est pas assez dans l’urgence. On n’a pas assez faim. Mais au final, c’est la présaison. On a toute la saison régulière pour se trouver. »

« Collectivement, il faut avoir faim, il faut jouer ensemble et mieux défendre »

Cette nuit, face aux Nets, Giannis Antetokounmpo compile 24 points et 14 rebonds en 32 minutes. Mais à 6 sur 21 aux tirs. C’est rare chez lui. « J’étais un peu sans rythme » reconnaît-il après une semaine sans jouer. « Ce ne sera pas facile. Je crois que parfois votre tête oublie, et pense que ce sera facile. Mais, personnellement, je pense qu’il faut donner le ton, se donner à fond. Il faut construire de bonnes habitudes, jouer pour progresser, et jouer pour l’équipe. Collectivement, il faut avoir faim, il faut jouer ensemble et mieux défendre. »

À aucun moment, Giannis Antetokounmpo n’évoque les nombreuses absences, et notamment celle de Khris Middleton, qui vient seulement de reprendre l’entraînement. En présaison, elles font partie du jeu, et le plus important, c’est l’impression collective.

« Des joueurs sont blessés, et qui sait quand ils vont revenir… On fait avec ce qu’on a maintenant. On reste une très bonne équipe, mais on est à 7, 8 jours du prochain match, et ce sera le moment où ça comptera vraiment. Nous devons nous mettre au travail et essayer de prendre de bonnes habitudes. »