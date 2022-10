Zion Williamson très touché parce qu’on a pu raconter sur lui

Alors que le monde s’enflamme sur le phénomène Victor Wembanyama, Zion Williamson est rentré dans le rang. La faute à deux saisons quasi blanches qui l’ont fait reculer dans la hiérarchie des stars de la nouvelle génération. L’intéressé en a conscience. Pourtant prolongé au prix fort, il n’a joué que 85 matches en trois ans. Il sait que Luka Doncic, Ja Morant ou encore Trae Young font davantage parler que lui. Il sait que les gamins ne s’arrachent pas ses maillots. Mais il assure qu’il a changé, et qu’il est prêt à exploiter son immense potentiel.

« Ils vont voir que j’ai mûri sur et en dehors du terrain » prévient le joueur des Pelicans dans Sports Illustrated. « Ils vont aussi voir que mon jeu a évolué. Je vais montrer au monde des choses de mon arsenal que je n’avais jamais montré auparavant. »

Absent des terrains depuis 17 mois, Zion Williamson s’est enfin décidé à faire davantage attention à son poids et son hygiène en général. Il n’a semble-t-il jamais été aussi affuté mais il reconnaît qu’il est passé par des moments compliqués.

« J’ai traversé des moments sombres car je ne pouvais pas jouer au basket. Je ne pouvais faire que des activités limitées. Et puis simplement le fait de comment le monde réagissait… Cela m’a demandé beaucoup. Cela a beaucoup pesé sur ma tête » avoue-t-il.

« Mon petit frère de 8 ans a dû répondre à des questions qu’il ne comprenait pas totalement. C’est beaucoup. Cela m’a dérangé que des gens s’en prennent à lui »

Ce qui lui a fait mal aussi, c’est cette rechute en décembre alors qu’il était sur le point de revenir, et la réaction de certains médias.

« J’étais en convalescence, et dans ma tête, je me disais que j’allais jouer dans deux semaines. Et puis, je n’ai pas pu… Le fait que cela touche ma famille, cela a pesé sur moi. Mon petit frère de 8 ans a dû répondre à des questions qu’il ne comprenait pas totalement. C’est beaucoup. Cela m’a dérangé que des gens s’en prennent à lui. Je me suis senti impuissant. Je ne pouvais rien faire. Pendant que [les experts] disaient que je ne me souciais pas de mes coéquipiers, que j’étais un mauvais coéquipier, ou que je ne voulais pas être ici, je m’inquiétais pour mon pied. J’espérais qu’il guérisse correctement, parce que si ce n’était pas le cas, peut-être je ne pourrais plus jouer au basket. »

Aujourd’hui, tout ça est derrière lui, même s’il n’a pas oublié, et il a surtout en mémoire les derniers playoffs et cette folle série face à Phoenix. Les Pelicans, sortis du play-in, avaient fait trembler les Suns. Sans lui.

« C’était particulier. Je me souviens être assis sur le banc, et même sur le banc, je sentais le sang circuler, comme si je jouais. Je n’avais pas ressenti ce frisson et cette foule depuis mon année rookie. C’était vraiment quelque chose. C’était quelque chose à vivre.«